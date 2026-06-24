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La pregunta es una de las que siempre muchas personas hacen un día como hoy… ¿cuánto tiempo duró la Batalla de Carabobo?. Esta es una de las que selló la independencia de nuestro país y dio paso a Venezuela.

Hay muchas versiones que año tras año siempre son nombradas, una de ellas es que la fase de enfrentamiento duró solo 45 minutos. Que la misma fue rápida y contundente por parte de los venezolanos.

Sin embargo, debido a la intensidad del conflicto, existen diversas estimaciones según las fuentes. Versión de Simón Bolívar: El Libertador registró en sus escritos militares que la acción bélica duró cerca de 45 minutos.

¿Cuánto tiempo duró la Batalla de Carabobo?

Reportes realistas: Los generales españoles reportaron una duración de hasta tres horas de combate. Otras estimaciones: Algunos relatos históricos y documentos de la época estiman el tiempo de los enfrentamientos más crudos entre 30 y 60 minutos.

La sabana de Carabobo fue el escenario de la batalla, donde todo el mundo salió a luchar y a entregarse por la libertad de la nación. De esa manera se dio paso a los primeros pasos independentistas del país.

En ese breve pero intenso lapso de tiempo, el ejército patriota logró desbaratar las líneas realistas, sellando así la independencia de Venezuela. De esa manera, se desarrolló la batalla de nuestra entidad.

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