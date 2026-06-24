Compartir

El clima hoy 24 de junio de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad parcial en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.

Sobre Venezuela prevalece cielo con nubosidad parcial y fragmentada en buena parte de su extensión; sin embargo, destacan mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, sur de Delta Amacuro, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Miranda, La Guaira y este de Falcón; asimismo, nubosidad estratiforme con precipitaciones dispersas en los Llanos Occidentales, los Andes, Lara y sur del Zulia.

Persisten abundante nubosidad con núcleos convectivos de rápida evolución generadores de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, asociadas a la Onda Tropical N° 18, en áreas de Miranda y La Guaira; con tendencia a afectar luego Distrito Capital.

Clima hoy 24 de junio de 2026 según el INAMEH

Se esperan altas temperaturas en la Península de Paraguaná en su zona norte con 38 grados de temperatura hoy miércoles. Mientras que en el centro del país se esperan temperaturas cercanas a los 30 grados.

En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas