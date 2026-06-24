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Un rally de cuatro anotaciones en el décimo inning, comandado por un jonrón del cubano Uoel Yanqui, le dio el triunfo a la novena bucanera. Marineros de Carabobo repitió ante Centauros de La Guaira con pizarra de 10×6 en el estadio de Macuto

El antillano ligó de 5-2 con par de jonrones y cinco remolques para adjuntarse el Jugador Más Valioso del cotejo. Yoel Yanqui sacó la pelota, por decimotercera ocasión en la campaña, en el primer tramo con Bryant Flete en circulación para poner adelante a la nave.

Los locales le dieron vuelta al score con un rally de tres carreras que comenzó con un doble de Carlos Franco y Jeferson Morales; Romer Cuadrado y el mismo Franco anotaron, posteriormente Willians Astudillo pegó inatrapable que hizo que Morales rompiera el desempate 3×2.

El liderazgo regresó para el Acorazado gracias a un doblete de Carlos Linarez que llevó a Carlos Durán hasta el plato. Bryant Flete se ponchó y el mismo Linarez pisó la goma por mal fildeo del receptor Astudillo y un indiscutible de Edgardo Fermín permitió de Deivi Muñoz colocara la quinta rayita.

Marineros repitió ante Centauros de La Guaira

En el séptimo la ventaja se alargó con un jonrón en solitario de Linarez para el 6 a 3, los pupilos de Clemente Álvarez amenazaron con hombres en las esquinas; pero la ofensiva no pudo materializar.

Centauros fabricó una en el inning número siete en las piernas de José Martínez e igualaron la pizarra en el último suspiro con un doble de Jomar Reyes entre el left y center field ;para el 6×6 ante los envíos de Felipe Rivero.

Los bates navieros no se apagaron en el capítulo diez y con “la yanquineta” en modo MVP se fueron arriba. El cubano despachó su segundo cuadrangular de la noche con hombres en las esquinas para colocar 9 a 6 el choque, y posteriormente Linarez se sacrificó con elevado al centro del parque para que Jesús Ugueto sentenciara el compromiso.

Felipe Rivero ganó

Felipe Rivero (2-2) fue el ganador y Norwith Gudiño (5-2) salió derrotado. Los filibusteros viajarán hoy miércoles 24 de junio al estadio Universitario de Caracas para medirse a Senadores de Caracas a las 6:00 de la tarde.

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