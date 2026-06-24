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Las efemérides del 24 de junio nos recuerdan que un día como hoy se libro al oeste de nuestra entidad la memorable Batalla de Carabobo en 1821. Un día que marcó el destino de nuestro país.

Muere Pedro Camejo – Negro Primero (1821) Militar venezolano.

El Libertador Simón Bolívar en la Batalla de Carabobo, asciende a José Antonio Páez a General en Jefe por su brillante participación (1821).

En honor al Libertador Simón Bolívar, el general Carlos Soublette dicta un decreto donde cambia el nombre de la ciudad de Angostura a Ciudad Bolívar (1846).

La Plaza Mayor de Valencia cambia de nombre a Plaza Bolívar (1889).

Nace Roy O. Disney (1893) Empresario estadounidense, socio y cofundador, junto con su hermano menor, Walt Disney, de The Walt Disney Company en 1923. Mejor conocida como Disney, una de las empresas más grandes y exitosas de la historia.

Efemérides del 24 de junio

Se inaugura el Arco de Triunfo de Carabobo o Arco de Carabobo (1921).

El general Juan Vicente Gómez inaugura el Teatro Circo Maracay, hoy conocido como Teatro Ateneo de Maracay (1926).

Muere Julio Cervera Baviera (1927) Ingeniero y militar español, inventor del primer sistema técnico de la radio y uno de los primeros en patentar la telegrafía sin hilos.

La Orquesta Sinfónica de Venezuela realiza su primera presentación pública (1930).

Muere Carlos Gardel (1935) Actor y cantante argentino.

A las 9:30 de la mañana, durante el desfile militar conmemorativo de la Batalla de Carabobo en el Paseo Los Ilustres; el presidente Rómulo Betancourt sufre un intento de asesinato al estallar un carro bomba (1960). El atentado fue planificado por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Nace Lionel Messi (1987) Futbolista y empresario argentino, conocido como Leo Messi

Muere Ramón José Velásquez Mujica (2014) Político, jurista e historiador venezolano. Presidente de la república electo por el Congreso Nacional para finalizar el período presidencial de Carlos Andrés Pérez, tras haber sido separado del cargo.

Hoy se celebra el Día del Ejército Nacional de Venezuela. También se celebra el Día Internacional del Socorrista. Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Día de San Juan Bautista.

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