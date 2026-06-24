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Hijo planificó el asesinato de su madre en Aragua junto a su esposa

By Redacción Carabobo
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asesinato de su madre en Aragua

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El comisario general del CICPC, Douglas Rico informó sobre un caso de matricidio en el estado Aragua. Un hijo planificó el asesinato de su madre en Aragua junto a su esposa, el sujeto estranguló a su madre para quedarse con su vehículo.

El hombre y su esposa decidieron acabar con la vida de su propia madre en el estado Aragua y simular un suicidio; los detalles de estos procedimientos fueron ofrecidos por el director general del cuerpo detectivesco, Douglas Rico.

Lo que en principio parecía una decisión de Rosa Ysabel Erazo de González (70), de quitarse la vida, dio un giro de 180 grados. Gracias a la pericia técnica y científica de la Delegación Municipal Mariño.

Hijo planificó el asesinato de su madre en Aragua

Quienes tras el hallazgo del cuerpo de la víctima parcialmente suspendido dentro de su vivienda en la parroquia Samán de Güere, municipio Santiago Mariño (Aragua). Realizaron la necropsia pertinente y el trabajo de campo.

Que permitió tumbar la coartada que tenían su hijo y su nuera, identificados como Domingo Rafael González (47), junto a su esposa, Sandi Nohemí Albarrán de González (50). Los cuales quedaron detenidos.

Estas personas, luego de una fuerte discusión motivada por la exigencia de la septuagenaria para que le devolvieran su vehículo. La pareja optó por estrangularla y llevarla a su vivienda, donde alteraron la escena para simular que la anciana se había ahorcado.

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Detenido al estar señalado de asesinar a su padrastro con un martillo

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SourceDouglas Rico/CICPC
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