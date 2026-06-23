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Detenido al estar señalado de asesinar a su padrastro con un martillo

By Redacción Noticias24Carabobo
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Un sujeto de 35 años de edad se mantiene detenido luego de estar señalado de asesinar a su padrastro con un martillo. El hecho se registró en el oriente del país, en el sector Tronconal IV en Barcelona, estado Anzoátegui.

El detenido quedó identificado como Enyer Aguache Pérez, de 35 años de edad, este presuntamente tuvo una discusión con su padrastro y lo golpeó con el martillo. Esto luego de un violento ataque por el presunto consumo de drogas.

Informó el diario El Tigrense, que el fallecido quedó identificado como Alexander José Rivero de 37 años de edad. Rivero trabajaba como obrero en el Mercado Municipal de Puerto La Cruz y murió a causa del golpe que recibió en la cabeza.

Detenido al estar señalado de asesinar a su padrastro con un martillo

A las tres de la madrugada de ayer lunes 22 de junio de 2026, ambos estaban en la residencia, al parecer hubo una discusión por el presunto consumo de estupefacientes. Lo que hizo que el hombre golpeara al padrastro con el martillo.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana lograron capturar a Aguache Pérez cuando este intentaba huir del lugar. Este fue llevado hasta la estación policial “Fundación Mendoza” en Barcelona.

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SourceDiario El Tigrense
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