Compartir

Los rituales de la Noche de San Juan (del 23 al 24 de junio) se centran en el fuego y el agua como símbolos de purificación. Su objetivo es quemar lo negativo, dejar atrás el pasado y atraer la buena suerte, el amor y la prosperidad para el nuevo ciclo.

Muchas personas le piden al santo, por su salud, como por la prosperidad, es una de las noches donde los creyentes hacen sus peticiones. Incluso unos realizan hoy una limpieza profunda de su casa.

Este 24 de junio los pobladores de los estados centrales del país: Aragua, Miranda, La Guaira y parte de Carabobo, entre otras regiones, le rinden honor a San Juan Bautista. Fiesta que coincide con el inicio de la temporada de lluvias en el país.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró en el año 2021 el ciclo festivo alrededor de la devoción y culto a San Juan Bautista, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Los rituales más populares en la noche de San Juan

Quemar los deseos y temores: Escribe en un papel las cosas malas que deseas eliminar de tu vida y, en otro, los deseos concretos que quieres atraer. Puedes quemarlos de forma segura en una hoguera para liberar y renovar tu energía.

Saltar la hoguera: Saltar el fuego un número impar de veces (típicamente 7) sirve para purificar el cuerpo y ahuyentar las malas energías.

El baño de medianoche: Si estás cerca del mar o un río, bañarte a medianoche purifica tu cuerpo. En zonas de playa, es tradición saltar las olas de espaldas para alejar lo negativo y pedir un deseo al finalizar.

El agua de San Juan: Consiste en recolectar flores o hierbas aromáticas y dejarlas en un recipiente con agua al aire libre durante toda la noche. A la mañana siguiente (el 24 de junio), se utiliza para lavarte la cara y manos.

Corte de pelo, otras personas por su parte, se cortan el cabello con el fin de renovarse. Unos hacen peticiones de cambio hasta el próximo 24 de diciembre.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas