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El árbitro venezolano Jesús Valenzuela nuevamente estará impartiendo justicia en la Copa del Mundo FIFA 2026. El criollo ya estuvo en el gramado como máximo juez en el encuentro entre Turquía y Australia.

Encuentro que terminó ganando 2×0 la selección de Australia, mañana 24 de junio Valenzuela estará en el encuentro del Grupo B, Bosnia Herzegovina contra Qatar. Nuevamente como el juez del partido.

Árbitro venezolano Jesús Valenzuela se alista

Valenzuela sigue ganando experiencia, teniendo en cuenta que ya estuvo en el Mundial de Fútbol 2022 de Qatar. Se espera que cumpla un buen papel en el terreno de juego en esta cita mundialista.

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El árbitro de fútbol venezolano Jesús Valenzuela nació en Acarigua, estado Portuguesa, Venezuela. Nació el 24 de noviembre de 1983 en Acarigua, estado Portuguesa, Venezuela, debutó como juez en el Torneo Apertura de la Primera División Venezolana durante la temporada 2011-12.

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