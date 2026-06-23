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El estadio Maracaná, en julio de 2021, se convirtió en el epicentro de la justicia futbolística. Argentina logró por fin romper la sequía de títulos que se prolongaba desde 1993. Millones de aficionados fuera del estadio transformaron este acontecimiento en un auténtico festival de pronósticos, analizando cada alineación inicial. Para seguir al instante las cuotas en finales históricas, muchos optaron por descargar app 1xBet y monitorear la dinámica del partido en tiempo real. Esta victoria se convirtió en el.

La técnica de la vaselina ante la defensa brasileña

El destino del título se decidió en el minuto 22 con un pase vertical de Rodrigo De Paul. El defensa brasileño Renan Lodi cometió un error de posicionamiento al no interceptar el balón, lo que permitió a Ángel Di María quedar en una posición clara.

“El Fideo” definió con una elegante vaselina por encima de Ederson, enviando el balón al fondo de la red.

A lo largo del partido, Argentina realizó solo 6 disparos frente a los 13 de Brasil, pero mostró una efectividad total en su ocasión más clara. El equipo de Lionel Scaloni construyó una defensa sólida, cometiendo 19 faltas y recibiendo 5 tarjetas amarillas para mantener la mínima ventaja hasta el pitido final.

Resultados estadísticos del triunfo en la Copa América 2021

Brasil tuvo el 60% de la posesión, pero no logró romper el sistema defensivo de Argentina. Lionel Messi terminó el torneo con cifras extraordinarias: 4 goles y 5 asistencias en 7 partidos. Para la selección argentina, este título se convirtió en el 15 en la historia del torneo.

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Las cifras y datos de la final reflejan la magnitud de este momento histórico:

28 años de espera: Argentina no ganaba un título desde la Copa América de 1993. 7 paradas de Emiliano Martínez en los playoffs le valieron el premio al “Guante de Oro”. El número 10 de Brasil, Neymar, terminó el torneo con 2 goles y 3 asistencias, pero sin levantar el trofeo. 21 partidos oficiales sin perder: esa fue la racha del equipo de Scaloni antes de la final.

El gol decisivo de Di María puso fin a una serie de fracasos en partidos clave, incluidas tres finales de Copa América y la final del Mundial 2014. Argentina demostró que sabe ganar de forma pragmática cuando está en juego el orgullo nacional.

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