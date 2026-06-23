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Por Jaime Macías

Hace unos días se vivió una jornada donde lo más destacado para muchos fue la actuación del lanzador de los Cerveceros Jacob Misiorowski, quien estableció una nueva marca entre las nuevas marcas, al registrar ante los Bravos de Atlanta 47 lanzamientos de 101 millas por hora o más, cifra record desde que se comenzó el seguimiento de estos datos en 2008. Precisamente el anterior record lo tenía el mismo con 45 establecido el 6 de junio ante Colorado.

En total ese día Misiorowski realizó 54 pitcheos de al menos 100 millas, incluso uno meteórico de 104.2 millas. Pochó a siete contrarios, le conectaron cinco imparables, pero en seis entradas permitió dos carreras que son las que valen para decidir la victoria en un juego. Eso precisamente le sucedió al lanza misiles Misiorowski, quien cargó con la derrota. Bravos ganó 3 carreras por dos a Cerveceros, pese a esta gran actuación.

Otro caso que muestra que la velocidad no lo es todo, es el del llamado rey de esta estadística, Aroldis Chapman, quien entró a relevar y salvar en el noveno episodio con su equipo Boston ganando por dos carreras a Colorado, el pasado lunes 23 de junio. Según registro, este lanzador que ha llegado a superar las 107 millas, no pudo sacar un out, le sonaron cuatro imparable y le anotaron tres carreras para dejar a Boston en el terreno. Por cierto, Colorado es el equipo con peor record en la temporada.

En el béisbol en el caso de los lanzadores, la velocidad con que se lance una pelota nunca ha sido determinante para dominar un juego. Se puede alcanzar velocidades astronómicas en algún momento, pero en un desafío un pitcher abridor puede tirar hasta 100 o más pelotas al home y es muy difícil que todas sean a esa rapidez, por eso es que los mejores se destacan por la variedad de su repertorio de lanzamientos y la inteligencia con la cual los administren, obviamente sorprendiendo en algún momento con su recta meteórica. Ahí se los dejo!

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