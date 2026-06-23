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El Director técnico de Noruega vivió un momento de felicidad grande, luego de llevar a la selección vikinga a los 16avos de final. Luego de derrotar 3×2 a Senegal el hombre buscó subir hasta donde estaba su esposa.

Stale Solbakke luchó para llevar a los noruegos a la clasificación, el hombre que solo vestía sencillo, de franela y pantalón enseguida agarró escaleras arriba. Subió casi con lágrimas en los ojos y mucha felicidad.

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Luego del pitazo final subió y le dio un beso a su pareja y un abrazo, entre los aplausos de la fanaticada roja y azul. Las personas aplaudieron mientras que Solbakke hacía gestos de ganador con sus brazos.

Director técnico de Noruega se hizo viral por este momento

Entre el fútbol y el amor hay tantas cosas que decir, la pareja se hizo viral por este momento. Solo ambos saben los difícil que vivieron, las dificultades, que pasaron pero lograron la clasificación.

El video del hombre que da la dirección a Noruega se hizo viral en las últimas horas, siendo toda una tendencia. Una postal más de esta Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se está celebrando actualmente.

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