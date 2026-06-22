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La selección gaucha avanzó a la segunda fase al sumar los seis puntos en una victoria por la mínima de 2×0. Argentina venció a Austria, desde los primeros minutos comenzó la avanzada albiceleste.

Al minuto siete luego de una falta a Argentina en el área, Lionel Messi cobró el penal pero erró en el disparo. Pero 31 minutos después celebraba el gol anotado ante la portería defendida por Alexander Schlager.

Messi hizo historia con los tantos alcanzados, es el único futbolista en anotar 18 goles en los mundiales. El argentino, en el tiempo agregado en el segundo tiempo anotó el tanto.

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Argentina venció a Austria y Messi histórico

Los argentinos seguían insistiendo en la cancha ante los austríacos, pero la defensa de estos frenaban las intenciones. El segundo tiempo fue más de defensa, de calma que de ataque. Sobre todo después del minuto 55.

No hubo ataques fuertes en la segunda parte, Argentina buscó hacerlo pero no con la misma contundencia de antes. Austria aguantaba los embates gauchos, pero la diferencia se mantuvo hasta el final del encuentro.

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