Compartir

Caracas fue el epicentro del debate político regional con la culminación del Coloquio Internacional «Patria es América», un evento que reunió a pensadores y delegaciones de 12 países latinoamericanos en los espacios del Teatro Teresa Carreño.

La actividad, sirvió para conmemorar los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá. Esta cerró con un discurso de la funcionaria Delcy Rodríguez enfocado en las relaciones internacionales del continente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VTV Canal 8 (@vtv_canal8)

Durante la jornada de clausura del Coloquio Internacional Patria es América, se debatió sobre la necesidad de reactivar la cooperación entre las naciones de la región bajo principios de integración y soberanía.

Así mismo, se hizo hincapié en que la vía diplomática debe prevalecer como la única herramienta válida para resolver los conflictos. Así como diferencias políticas actuales, garantizando la estabilidad de los países participantes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Argentina venció a Austria y Lionel Messi histórico