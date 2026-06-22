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Una abuela de 48 años de edad fue detenida por los cuerpos de seguridad del estado Portuguesa tras agredir físicamente a su nieto en la ciudad de Acarigua.

La detención de la ciudadana, identificada como Arelis González, se ejecutó en una vivienda de la urbanización Durigua III, en el municipio Páez. Esto luego de que las autoridades recibieran una alerta por parte del Ministerio Público.

Detenida por agredir a su nieto en Portuguesa

Al ingresar al inmueble, las comisiones policiales resguardaron al menor de edad. El infante evidenciaba múltiples lesiones en los brazos, el abdomen y el rostro, causadas presuntamente con una correa que los oficiales incautaron en el sitio

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Tras una verificación en el sistema judicial, los uniformados comprobaron que la implicada poseía un registro policial previo por narcotráfico desde el año 2003. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Séptima.

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