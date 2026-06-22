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Irán y EE.UU. trazan hoja de 60 días para la paz

By Lubin Molero
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conflicto entre Irán y EE.UU.
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Las delegaciones de EE.UU. e Irán acordaron en Suiza una hoja de ruta con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días.

Conflicto entre Irán y EE.UU.

El documento, presentado por los países mediadores Catar y Pakistán, establece la creación de un comité de alto nivel. Así como el inicio de mesas técnicas en los Alpes suizos para abordar el levantamiento de sanciones, el programa nuclear y la verificación de disputas.

Pese a las tensiones previas entre los gobiernos, los diplomáticos lograron mantener el canal de comunicación abierto para coordinar el cese de las operaciones militares en el Líbano.

Así mismo, el pacto preliminar del conflicto entre Irán y EE.UU. busca asegurar el libre tránsito de buques comerciales por el estratégico estrecho de Ormuz.

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