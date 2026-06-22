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Partido Francia vs Irak suspendido luego del medio tiempo por esta razón

By Lubin Molero
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Partido Francia vs Irak
Foto: Cortesía

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El partido disputado en Filadelfia entre las selecciones de Francia vs Irak fue interrumpido temporalmente al finalizar el primer tiempo debido al impacto de una tormenta eléctrica.

Partido Francia vs Irak

El cuerpo arbitral ordenó la evacuación preventiva de las tribunas del estadio para resguardar la seguridad de los fanáticos en las áreas techadas del recinto deportivo.

Bajo los protocolos de FIFA, el juego debe permanecer paralizado por un lapso mínimo de 30 minutos. Durante este tiempo no deben registrarse descargas atmosféricas para evaluar la reanudación del compromiso.

Suspensión en el Mundial

Este hecho representa la primera suspensión oficial por motivos climatológicos en lo que va del Mundial de Fútbol 2026.

 

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Una situación que ya encendió las alarmas organizativas debido a la frecuencia de estos fenómenos ambientales en territorio estadounidense durante la temporada de verano. Francia ganaba 1-0 el encuentro, con gol de Kylian Mbappé.

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