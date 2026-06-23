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Detienen a dos presuntos agresores sexuales seriales

By Lubin Molero
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Detenidos agresores sexuales seriales
Foto: Cortesía

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Autoridades policiales reportaron a dos sujetos detenidos acusados de ser presuntos agresores sexuales seriales. Los sujetos procedían de manera independiente en el estado Miranda y la ciudad de Caracas.

Detenidos agresores sexuales seriales

El primer hecho se registró en el municipio Guaicaipuro, donde el sospechoso utilizaba supuestos rituales espiritistas como fachada. El sujeto trasladaba a las mujeres hacia zonas desoladas bajo la promesa de mejoras económicas, lugar en el cual procedía a atacarlas.

La captura de este implicado en Los Teques se logró luego de que una de las afectadas interpusiera la denuncia formal ante los cuerpos de seguridad.

Agresor Mototaxista

En el segundo caso, detectado en el oeste de la capital, un mototaxista desviaba la ruta de sus pasajeras hacia su vivienda con falsas excusas para someterlas bajo intimidación y coacción dentro del inmueble, quedando ambos expedientes a disposición judicial.

 

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