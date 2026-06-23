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Las altas temperaturas cobraron la vida de tres personas en Francia y forzaron el cierre preventivo de miles de centros educativos en Europa, ante el avance de una ola de calor extrema.

Ola de calor en Europa

La situación de emergencia se extiende de forma crítica por varias naciones de la región. En el Reino Unido se pronostican picos térmicos de hasta 39°C que amenazan con quebrar los registros históricos del mes de junio.

Mientras, en España las autoridades meteorológicas decretaron el estado de alerta roja en el norte del país por registros superiores a los 40°C.

Del mismo modo, en Italia un total de 12 localidades principales, incluyendo Roma y Milán, permanecen bajo máxima advertencia sanitaria debido al impacto de esta intensa ola de calor en Europa, cuyas mediciones actuales se ubican hasta diez grados por encima de los promedios habituales de la temporada.

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