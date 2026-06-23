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La temporada del torneo profesional de baloncesto en Venezuela (SPB) durará seis meses en competencia, modificando de forma sustancial el calendario de tres meses que se venía ejecutando habitualmente.

El anuncio institucional se dio tras un encuentro oficial con los atletas de la disciplina. El base internacional de Marinos de Anzoátegui, Gregory Vargas, planteó formalmente la necesidad de alargar los campeonatos en el país.

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SPB durará seis meses

El propósito de esta reestructuración dentro de la Superliga Profesional de Baloncesto es garantizar un mayor volumen de partidos para los jugadores. Facilitando así su ritmo competitivo, un margen de entrenamiento óptimo y una preparación idónea de cara a los torneos internacionales en los que participa la selección nacional.

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