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Un hombre fue capturado en flagrancia por funcionarios policiales mientras hurtaba mercancía de un comercio en el municipio Guacara, estado Carabobo.

La captura se ejecutó luego de que los uniformados recibieran una alerta sobre una situación irregular dentro del local comercial «Kosmo».

Capturado por hurto en comercio de Guacara

Al llegar al sitio, las comisiones civiles restringieron al sospechoso, a quien se le incautaron las pertenencias vinculadas con el delito contra la propiedad.

Tras concluir el procedimiento de revisión, los oficiales trasladaron al detenido a los calabozos preventivos y remitieron las actas correspondientes a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público para iniciar el proceso penal por este intento de hurto en comercio de Guacara.

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