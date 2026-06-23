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El drama de fantasía épica House of the Dragon regresa a las pantallas con el inicio de su tercera temporada, centrada en el estallido de la Batalla del Gaznate y la fractura de la dinastía Targaryen.

Tercera temporada de House of Dragon

Los actores Steve Toussaint y Phoebe Campbell señalaron que, más allá de los combates de dragones, los nuevos episodios profundizarán en los conflictos de identidad, los errores del pasado y la búsqueda de legitimidad familiar.

Así mismo, el elenco destacó que el núcleo de esta etapa de House of the Dragon funciona como un reflejo contemporáneo sobre el ejercicio irresponsable del poder político. Mostrando cómo las decisiones bélicas de los líderes de Poniente terminan impactando trágicamente en la población más vulnerable.

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