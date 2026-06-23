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Un hombre falleció en un choque de moto y camión en la carretera El Tigre Pariaguán. Luis Flores conducía la moto a la altura de la estación de servicio, Oasis cuando tuvo la aparatosa colisión contra un camión de verduras.

El hombre iba en la moto Bera cuando impactó de frente contra el camión Chevrolet Cheyenne. Enseguida conductores como acompañantes asistieron a Flores pero estaba sin vida debajo del camión.

Hombre falleció en choque de moto y camión en el oriente del país

Al lugar llegaron funcionarios de Protección Civil, como de tránsito terrestre para levantar el accidente. Como para iniciar las causas del mismo, el cuerpo sin vida fue llevado a una sede de medicina forense.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a los conductores para circulen con prudencia y responsabilidad. Cumpliendo con las medidas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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