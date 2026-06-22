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Un joven motorizado perdió la vida en Yaracuy en la madrugada de hoy lunes 22 de junio de 2026. El fallecido quedó identificado como José Alejandro Duno Oviedo de 25 años de edad, en un accidente en la avenida Libertador, entre las calles 20 y 21 de San Felipe.

Duno venía conduciendo la moto, pero perdió el control de la misma cayendo al pavimento y golpeándose la cabeza contra la acera. El joven quedó con lesiones severas y fue llevado hasta el hospital Doctor Plácido Rodríguez de San Felipe.

Joven motorizado perdió la vida en Yaracuy

Pero a pesar del esfuerzo hecho por el personal de guardia murió luego de haber ingresado. Duno dejó un hijo en orfandad, dijeron los amigos que era una persona apreciada, divertida y familiar.

El accidente de moto se suma a los ocurridos en el país en lo que va de año. El cuerpo de Duno fue trasladado desde la morgue hasta el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), dijo Yaracuy al Día.

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