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El listado de celulares que se quedan sin Whatsapp a partir del 1º de julio de 2026 ya se emitió. Como es conocido un largo listado de aparatos no podrán tener acceso a la red social del teléfono verde.

Por lo cual deberás de comprar un celular nuevo, es por ello que debes estar atento a la lista que se dará a continuación. Esto por las actualizaciones que tiene Whatsapp para este sistema mensualmente.

Entre los modelos Android afectados aparecen equipos de marcas reconocidas como Samsung, Motorola, Sony, LG, Huawei y HTC. Para continuar usando la aplicación con normalidad será obligatorio contar con Android 5.0 o superior.

Celulares que se quedan sin Whatsapp a partir del 1º de julio de 2026

En el caso de Apple, WhatsApp exigirá iOS 15.1 o versiones más recientes.

Modelos como:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

Equipos anteriores podrían dejar de recibir soporte.

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