El listado de celulares que se quedan sin Whatsapp a partir del 1º de julio de 2026 ya se emitió. Como es conocido un largo listado de aparatos no podrán tener acceso a la red social del teléfono verde.
Por lo cual deberás de comprar un celular nuevo, es por ello que debes estar atento a la lista que se dará a continuación. Esto por las actualizaciones que tiene Whatsapp para este sistema mensualmente.
Entre los modelos Android afectados aparecen equipos de marcas reconocidas como Samsung, Motorola, Sony, LG, Huawei y HTC. Para continuar usando la aplicación con normalidad será obligatorio contar con Android 5.0 o superior.
Celulares que se quedan sin Whatsapp a partir del 1º de julio de 2026
En el caso de Apple, WhatsApp exigirá iOS 15.1 o versiones más recientes.
Modelos como:
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 5s
iPhone 5c
Equipos anteriores podrían dejar de recibir soporte.
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