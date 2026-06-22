Compartir

Mohamed Salah volteó el juego y Egipto ganó 3×1 para ser el líder del Grupo G y se llevó tres puntos ante Nueva Zelanda. Los faraones estaban abajo en el segundo tiempo, Nueva Zelanda se había ido adelante en el primer tiempo.

Luego de estar abajo en el marcador, Egipto supo reponerse y marcar los tantos para superar a los neozelandeses. Salah fue uno de los artífices de los tantos tanto del segundo como del tercero. Ya los egipcios están en la siguiente fase.

Finn Surman aprovechó de marcar para Nueva Zelanda al minuto 15 y se dedicaron a defender. Pero en segundo tiempo los egipcios comenzaron a llegar poco a poco. Las amenazas se fueron cristalizando.

Mohamed Salah volteó el juego y Egipto ganó

Mostafa Ziko al 58 aprovechó de marcar el primer tanto para Egipto. Desde allí comenzaron a movilizarse en la parcela y atacar a Nueva Zelanda. De esa manera, iban llegando hasta que Salah colocó la diferencia.

Pero en los minutos finales los de Nueva Zelanda comenzaron un ataque «en caliente» en el juego. Pero no pudieron llegar a marcar el tanto esperado. Ya en el segundo tiempo, Trezeguet marcó el tercero al minuto 82, colocando de esta manera todo a favor de los faraones. Esta es la primera victoria de Egipto en la historia de los mundiales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas