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Detenido por presunto trato cruel contra su hijo de 7 años

By Redacción Carabobo
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Presunto trato cruel contra su hijo de 7 años

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Un presunto caso de trato cruel contra su hijo de 7 años dejó a un hombre detenido en el estado Cojedes. El procedimiento fue dado a conocer por el comisario general del CICPC, Douglas Rico a través de sus redes sociales.

Pesquisas de la Delegación Municipal San Carlos, realizaron la detención de Argenis Daniel Martínez Rojas (34), en el sector 23 de Enero, parroquia San Carlos de Austria; municipio Ezequiel Zamora, estado Cojedes, por trato cruel contra su hijo de 7 años.

Presunto trato cruel contra su hijo de 7 años

A través del trabajo de investigación realizado, se pudo conocer que, el hombre se encontraba con su hijo, cuando ingería bebidas alcohólicas; encontrándose en un alto estado etílico, sometió al niño y le propinó una fuerte golpiza y, se quedó dormido.

El niño, al notar que su padre se había quedado dormido, contactó a una tía, informándole lo ocurrido y que le notificara a su madre; lográndose su detención. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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