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Funvisis reportó temblores en esta zona del país en las últimas horas, ambos sismos fueron reportados en el estado Portuguesa. Uno de ellos en la zona de Biscucuy, donde esta semana reportaron sobre más de 15 sismos.

A la una con 19 minutos de la madrugada, Funvisis dio a conocer sobre este sismo, el cual tuvo una magnitud de 3.1 grados en la Escala de Richter, con una profundidad de 1.7 kilómetros con un epicentro de 11 kilómetros al sureste de Biscucuy.

Funvisis reportó temblores en esta zona del país

Luego en horas de la mañana, a las 8:55 minutos la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó sobre este sismo en Guanare. Con una magnitud de 2.9 grados en la Escala de Richter. Con epicentro a 24 kilómetros al norte de Guanare.

La madrugada del sábado, Funvisis reportó sobre un temblor en el estado Cojedes, de magnitud 2.8 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 9.9 kilómetros con epicentro de 43 kilómetros al noroeste de San Carlos.

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