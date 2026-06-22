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El pago móvil del Banco Nacional de Crédito conocido por sus iniciales BNC, estará suspendido este lunes 22 de junio, dijo la entidad bancaria en sus redes sociales. Dicha pausa responde a maniobras ejecutadas por Suiche 7B.

Dicha suspensión del pago rápido del BNC será de 30 minutos cada una. La primera de ellas a la 1:30 de la madrugada y la segunda desde las 2:20 de la madrugada. Además del pago móvil estarán suspendidos los cajeros automáticos, fijó la entidad bancaria.

El pago móvil del Banco Nacional de Crédito

Tanto el BNC como Banco Caroní dieron a conocer que dichas maniobras en sus plataformas digitales obedecen a mejoras, rapidez como solvencia electrónica. Luego del lazo establecido estarán trabajando sin problemas.

De igual modo, el Banco Nacional de Crédito agradece a sus usuarios por la comprensión prestada para este trabajo electrónico que se va a realizar. Mañana lunes trabajaran en sus horarios habituales.

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