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Un chófer de bus en el estado Miranda se hizo viral, mostrando como siempre que el ingenio venezolano no tiene límites. El transporte de la línea Santa Teresa Ocumare del Tuy es el más esperado ya que transmite los juegos.

El conductor ha sido “ovacionado” en las redes por esta idea. La mayoría de los buses ahora tienen un televisor “pantalla plana” y solo lo que tienen que hacer es afiliación a uno de los planes que transmiten los juegos.

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Chófer de bus se hizo viral por transmitir los juegos de la Copa del Mundo

De esa manera llevan la emoción de cada encuentro, la usuaria Gaby Gil grabó el instante donde estaba en pleno encuentro. Por supuesto, los comentarios fueron “de leyenda”, los usuarios agradecieron al conductor.

“Yo llegando a la última parada para no perderme el partido”, dijo una usuaria. “Bravo sr… Usted es el chófer número 1 y no lo discuto con nadie”, dijo otra usuaria. Indicaron que de paso el bus es el más esperado.

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