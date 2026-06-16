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Por Jaime Macías

En el partido del Mundial de Fútbol, entre España y Cabo Verde se dio un caso curioso cuando los analistas y los que se hacen llamar especialistas de la disciplina, se quedaron sin argumentos ante el resultado, luego que muchos con complejos de pronosticadores y adivinos presagiaban una goleada y catalogaban de juego de trámite para los hispanos.

Uno de los argumentos y críticas contra el resultado fue el utilizar la población de los países, al decir que como España con más de 50 millones de habitantes se dejaba empatar con una nación de medio millón, como si eso influyera en los resultados, cuando bien sabemos qué a la hora de jugar, simplemente son 11 futbolistas contra 11, e incluso pueden ser hasta menos si hay expulsiones, nunca más que eso y lo que vale es el talento.

Además de tener algo de lógica esta teoría de mayor población, más chance de ganar, las potencias futbolísticas sin duda alguna serían India, China que superan los mil millones de habitantes y ni siquiera clasificaron. Es más, de las diez naciones con más población, solo Estados Unidos y Brasil participan en este mundial, en el caso de los brasileños son el país con más habitantes (212 millones) que ha ganado un Mundial de Futbol. Así que para lamentarse y quejarse también hay que conocer ciertos datos para que la llorantina sea coherente.

Sabían ustedes que antes del Mundial de 1970 no existían las sustituciones de jugadores en los mundiales de futbol, o sea comenzaba con tus 11 y si tenías suerte terminaba con los mismos. Ahora pueden ser hasta cinco sustituciones en un partido. Imagino a los que critican cualquier cambio en el juego, exclamando que las sustituciones iban a matar el futbol, como lo hacen los de ahora con el tiempo de hidratación, antes con el VAR y otras reglas incorporadas.

Hasta ahora nadie en los estadios llenos hasta la bandera, se ha quejado por esta medida. Lo que falta es que protesten porque va mucha gente a los partidos. Por cierto, cuando apriete el verano norteamericano, veremos a los jugadores agradecer esta medida. Ahí se los dejo!

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