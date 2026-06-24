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Un perro que había caído en un drenaje en Mariara, fue rescatado por los Bomberos del Municipio Diego Ibarra. El canino fue extraído del lugar con vida la noche de ayer martes 23 de junio de 2026.

Luego de la caída del can, se avisó a los funcionarios bomberiles quienes planificaron un rescate, por lo estrecho del drenaje, lo hicieron con cuerdas hasta extraerlo del oscuro lugar. Este fue rescatado con vida y sin lesiones.

Apenas fue puesto en la superficie quería salir corriendo de la desesperación, pero fue calmado por los bomberos. Ya un rato después estaba en el lugar sin problemas y esperando por comida.

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Rescatado un perro tras caer en un drenaje en Mariara

Se realizó el rescate de animal canino encontrándose en un drenaje de aguas servidas, siendo rescatado con vida y sin lesiones en sus extremidades. Las operaciones se mantuvieron a cargo del Sargento Segundo (B) Alejando Jiménez.

Hacemos el llamado a mantener alcantarillas cubiertas con rejas, de manera tal que no puedan caer perros, gatos como niños. Todos sabemos cómo son de curiosos cuando hay un drenaje destapado.

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