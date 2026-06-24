Compartir

El precio del dólar BCV hoy 24 de junio de 2026 nos indica que se mantiene el costo del día martes ya que hoy no hay actividad bancaria. Informó el Banco Central de Venezuela en su página web que el costo de hoy del dólar será de 617,63 bolívares y el euro en 706,91 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad a la baja, y ha perdido terreno en las últimas semanas. Hoy la onza tiene un costo de 4.082 dólares, este indicador había estado cercano a los cinco mil dólares en mayo.

De igual manera, ha ocurrido con el precio del barril de petróleo, teniendo hoy un precio de 73,21 dólares. Este ha tenido picos cercanos a un costo de los 93 dólares en las últimas semanas, parece ahora ir a la baja.

El bitcoin por su parte se ha mantenido con tendencia a la baja en la última semana y entre ayer y hoy ha perdido cerca de mil dólares. Registrando hoy un costo de 62.731,291 dólares. Veremos cómo estará en las próximas horas.

Dólar BCV hoy 24 de junio de 2026, las oportunidades de invertir en Venezuela

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Felipe Capozzolo, presentó las oportunidades de inversiones estratégicas en Venezuela ante la DHK (Deutscher Industrie- und Handelskammer) organización que agrupa a 79 cámaras de comercio regionales y agremia a más de 3 millones de empresas en Alemania.

Durante una reunión realizada en Berlín, organizada por la Cámara Venezolano-Alemana (AHK Venezuela) y su director Ejecutivo, Derxi Regardiz, Capozzolo detalló las posibilidades de inversión “en prácticamente todos los sectores imaginables”, indicó el dirigente gremial venezolano a través de su perfil en «X».

El representante empresarial destacó las oportunidades en áreas como infraestructura, petróleo y gas, salud, generación y distribución de energía, agricultura, entre otros sectores.

En la reunión estuvieron presentes Volker Treier, CEO de economía exterior de la DIHK, e Ingo Kramer, presidente de la Iniciativa Latinoamericana de la Economía Alemana (LAI).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas