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Si hubo una aventura que vivió el continente hace 36 años fue la de Colombia en Italia 90. Desde el mes de enero en ese año en RCN Radio se escuchaba “Colombia al Mundial 90”, con espacios donde daban a conocer de cada uno de los jugadores.

El fútbol no tenía el mercadeo de hoy en día, pero los neogranadinos pusieron el invento en todo. Había muñecos, máscaras, camisetas, los más famosos de ese 11, era Carlos “El Pibe” Valderrama, Higuita, el director técnico “Pacho” Maturana, Freddy Rincón y Leonel Álvarez.

Colombia debutó por todo lo alto ante Emiratos Árabes Unidos en ese Mundial, un gol de Valderrama lo pasaban una y otra vez en la televisión colombiana. Colombia no pudo ante Yugoslavia esa vez.

Colombia en Italia 90

Pero el partido ante Alemania era clave, algo que se observó fue que no le temían a los germanos. Los colombianos se pelearon de tu a tu con los europeos y aun está en la mente el pase de Valderrama a Rincón.

Una jugada que vale la pena ver una y otra vez, incluso la colocan hasta en talleres de autoestima. Valderrama dio el pase a Rincón el cual se encargó de llevar la pelota con un túnel al arquero germano. No solo Colombia explotaba de alegría, casi todo el continente.

Todo allí iba bien, de hecho chocarían contra Camerún en la segunda fase del Mundial 90. Pero allí Higuita aprovechó para hacer una de sus magias la cual no salió bien. Y todo se vino abajo en el Mundial.

La viveza de Roger Milla

El momento tenía un precedente, ya Roger Milla un jugador de avanzada edad que quería jugarle a Higuita y había estudiado como quitarle el balón. Así lo hizo, luego que el zaguero Perea le devolvió el balón a René, este lo invadieron los nervios al ver a Milla.

Este le quitó el balón y lo mandó a la red, ese encuentro eliminaba a Colombia con pizarra de 2×1. Ese final se muestra también en la película venezolana Sicario, donde ponen esa jugada de Higuita.

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