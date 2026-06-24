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La película animada Toy Story 5 recaudó más de 312 millones de dólares a nivel global durante su primer fin de semana en las salas de cine.

El largometraje superó con creces las expectativas de la industria tras registrar 152 millones de dólares en el mercado norteamericano y otros 160 millones en la taquilla internacional. Superando por casi 75 millones el récord previo que ostentaba su antecesora de 2019.

Esta producción de Disney Pixar, que tuvo un costo de 250 millones de dólares recuperados por completo en apenas unos días, se posiciona como el segundo mejor debut histórico del estudio de animación.

El éxito arrollador del estreno de Toy Story 5 se vio impulsado por una trama enfocada en el avance tecnológico y un elenco de voces que incluyó a figuras de la música y el cine actual.

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