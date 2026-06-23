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Un sismo de magnitud 3.2 se registró este martes 23 de junio a las 6:48 p.m. con epicentro localizado a 17 kilómetros al este de la ciudad de Valencia.

De acuerdo con el reporte sismológico preliminar emitido por Funvisis el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 18:48:53,8 hora local. Además, tuvo una profundidad muy superficial de apenas 3,5 kilómetros.

Sismo en Valencia 23 de junio

El epicentro se ubicó en las coordenadas 10.22° N y 67.85° O, situándose además a unos 28 kilómetros al oeste de Maracay.

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A pesar de haber sido reportado como sentido por varios habitantes de la región central del país, las autoridades no han notificado daños materiales ni personas afectadas tras este repentino temblor en Venezuela.

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