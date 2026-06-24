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Fue capturado un joven con el vehículo de un sujeto asesinado en La Guaira. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales ayer martes 23 de junio de 2026.

El pasado 21 de diciembre de 2025, fue asesinado José Rafael Morín Gómez (68), en su residencia ubicada en la urbanización Colinas de la Atlántida, parroquia Catia La Mar; municipio Vargas, estado La Guaira, tras ser sometido para ser despojado de sus pertenencias.

Al conocer el caso, comisiones de la Delegación Municipal La Guaira, iniciaron un incesante trabajo de investigación, que permitió la ubicación y detención de Moisés Alejandro Girot Ramírez (24), quien se valió de la confianza del sexagenario.

Capturado joven con el vehículo de un sujeto asesinado en La Guaira

Ya que este le permitía el ingreso a su vivienda, para planificar despojarlo de sus pertenencias; por ello, el día del hecho, tras un descuido de la víctima, lo sometió y le propinó múltiples golpes, que le causaron la muerte, para luego, huir con el vehículo de la víctima.

Explicó el titular de la policía científica que tras su detención se recuperó el vehículo del occiso y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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