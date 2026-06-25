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¿Tienes personas desaparecidas?, consulta esta plataforma ciudadana

By Danny Valdiviezo
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Foto: Banca y Negocios.

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Danny Valdiviezo
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Para centralizar el reporte de personas desaparecidas, puedes consultar la plataforma ciudadana https://venezuelatebusca.com esta se creó ante la emergencia que vive el país. Luego de los dos terremotos ocurridos ayer.

Las personas podrán colocar los datos del familiar o amigo desaparecido que estén incomunicados.

Plataforma ciudadana

Su funcionamiento

– Ingresa al enlace desde tu teléfono o computadora.

– Registra los datos de familiares o conocidos incomunicados.

– Revisa la lista pública de personas reportadas y encontradas.

Cabe precisar que esta es una iniciativa civil, sin fines políticos y de libre acceso para ayudar a las familias a reencontrarse.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Segundo balance de los sismos: 164 fallecidos y 970 heridos

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SourceBanca y Negocios
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