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Una réplica de magnitud 3.3 en Los Teques, estado Miranda reportaron a las 8:27 minutos de la mañana, dijo Funvisis. La misma se sintió en gran parte del centro del país, incluyendo Caracas y zonas de La Guaira como el litoral central.

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Réplica de magnitud 3.3 en Los Teques, estado Miranda

La misma tuvo una profundidad de cinco kilómetros y tuvo un epicentro de 16 kilómetros al este de Los Teques. Esta ha sido la última réplica que ha ocurrido en las últimas horas dijo el reporte de Funvisis.

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