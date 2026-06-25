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El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en La Guaira se mantendrá cerrado hasta nuevo aviso. Los vuelos quedaron suspendidos hasta nuevo aviso.

La noche del miércoles 24 de junio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez dio la orden del cierre del mismo. Luego del doble terremoto que sufrió Venezuela ayer luego de las seis de la tarde.

El mismo sufrió algunos daños estructurales, indicó el gobierno nacional. Se espera que en los próximos días el mismo sea reparado y nuevamente abierto al público.

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, si tenías vuelo programado para hoy

No se traslade al aeropuerto: el acceso vial e interno a las terminales nacional e internacional de Maiquetía está estrictamente restringido a personal de emergencia y evaluación de obras. Las autoridades exigen no aproximarse a la zona.

Políticas de flexibilidad de aerolíneas: compañías como Copa Airlines ya han anunciado la activación de planes especiales de contingencia, permitiendo a los pasajeros con boletos emitidos entre el 25 de junio y el 1 de julio realizar cambios de fecha sin penalidades ni cobros adicionales por cambio de tarifa.

Canales de atención no presenciales: se exhorta a todos los usuarios varados a gestionar sus reprogramaciones, reembolsos o estatus de itinerarios de manera estrictamente telefónica o mediante las plataformas digitales de sus respectivas aerolíneas comerciales, evitando acudir a oficinas físicas saturadas.

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