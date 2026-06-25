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Los números de emergencia a nivel nacional, puedes utilizar el 911, desde cualquier celular o número residencial puedes marcarlo si necesitas ayuda. Es importante siempre priorizar las emergencias.

Los números de emergencia son líneas telefónicas de marcación rápida y gratuita diseñadas para contactar de inmediato a los servicios de auxilio. Sirven para solicitar asistencia rápida ante situaciones que ponen en riesgo la vida, el patrimonio o la seguridad, movilizando al cuerpo adecuado para cada crisis.

¿En qué situaciones se deben usar? Emergencias Médicas: Accidentes graves, desmayos, dificultad para respirar, infartos o hemorragias.

Protección Civil: Incendios, fugas de gas, inundaciones o derrumbes. ¿Cómo funcionan al llamar? Atención rápida: Son atendidos por operadores capacitados que operan las 24 horas del día.

Números de emergencia en Valencia, Caracas y a nivel nacional

Coordinación: Evalúan la situación y envían los equipos de rescate, policía o ambulancias necesarios. Instrucciones vitales: El operador puede guiarte para dar primeros auxilios mientras llega la ayuda profesional.

Números de contacto en Venezuela: en Venezuela, la línea principal unificada es el 911. Para emergencias locales o si te encuentras en zonas de Maracay/Aragua, puedes apoyarte en líneas directas de asistencia ciudadana.

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