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Las efemérides de hoy 25 de junio nos recuerdan que en esta fecha falleció el verdadero y único Rey del Pop, como lo fue Michael Jackson. El artista más completo murió un día como hoy en su casa en Estados Unidos.

Aquel día en el año 2009 se asombraba por la muerte del cantante y bailarín, el protagonista del vídeo de Thriller. Como las canciones cuando formó parte de los Jackson Five.

Un día como hoy 1751: en Argentina se funda la ciudad de San José de Jáchal.

Para el año 1947: se publica el Diario de Ana Frank.

También un día como hoy 1949: se estrena la película animada Liebre de pelo largo, protagonizada por Bugs Bunny.

En el año 1967: se transmite el primer programa mundial vía satélite: Our World.

Para 1978: Argentina conquista la Copa Mundial de Fútbol al vencer en la final a los Países Bajos por 3-1.

Efemérides de hoy 25 de junio

1996: nace en Caracas la actriz y youtuber Lele Pons.

2008: se inaugura el centro comercial Sambil en Barquisimeto.

2009: Omar Vizquel conecta su sencillo 2.678 y se convierte para ese momento en el venezolano con más hits en las grandes ligas.

2020: muere el ingeniero Aurelio Concheso, empresario, gremialista empresarial y activista cubano-venezolano (n. 1937)

En el año 1997: muere Jacques-Yves Cousteau, oceanógrafo francés.

Para el año 2009: muere Farrah Fawcett, actriz estadounidense (n. 1947). Fue una de las grandes actrices y figuras femeninas para publicidad en los setenta como en los años ochenta.

En 2020: El Liverpool conquistó la Premier League por 1° vez y se coronó campeón del fútbol inglés después de 30 años sin lograrlo.

Celebraciones o conmemoraciones a nivel internacional, Día Mundial del Vitiligo, Día Mundial de la Gente de Mar. Otras conmemoraciones a nivel internacional Día Mundial Antitaurino.

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