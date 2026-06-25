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Cerca de 16 réplicas del terremoto se han reportado desde la medianoche de hoy jueves 25 de diciembre de 2026. Las mismas se han reportado en La Guaira, Naiguatá además de Maracay, Morón, Aroa, entre otros estados.

A las 6:36 minutos se reportó un sismo de 3.0 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 7.6 kilómetros. El epicentro se reportó a los seis kilómetros al suroeste de Naiguatá.

16 réplicas del terremoto se han reportado desde la medianoche

De igual modo, a las 6:29 minutos de la mañana, se dio a conocer de una réplica en el estado Carabobo en Morón. Esta fue de 4.1 grados en la escala de Richter a 39 kilómetros al suroeste de Morón.

A las 6:04 minutos de la mañana de hoy jueves, se reportó una réplica en La Guaira de 2.5 grados en la escala de Richter. Con una profundidad de 17.7 kilómetros y un epicentro de 23 kilómetros al oeste de La Guaira.

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