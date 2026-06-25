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Las sedes de cuerpos de bomberos en Carabobo funcionarán también como centros de acopio. Estas se van a encargar de recibir comida no perecedera, además de agua, como ropa en buen estado.

La información la dio el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava la madrugada de hoy jueves 25 de junio. Donde explicó que estas sedes estarán encargadas de recibir los diferentes donativos.

Dichas sedes de los 14 municipios estarán activas recibiendo las donaciones. Recuerda clasificar las mismas, bien sea ropa comida como también agua.

Cuerpos de bomberos en Carabobo serán centros de acopio

En el estado Carabobo se vieron algunas viviendas afectadas, luego de terremoto registrado ayer 24 de junio de 2026 luego de las seis de la tarde. Indicó el gobernador que las zonas más afectadas fueron Puerto Cabello y Morón.

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