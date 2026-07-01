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El artista puertorriqueño Nicky Jam anunció el envío de suministros de ayuda humanitaria a Venezuela utilizando su propia aeronave privada.

A través de sus plataformas digitales, el intérprete manifestó que la solidaridad es su prioridad actual por encima de los escenarios, buscando aportar un mensaje de fe a las familias afectadas.

Nicky Jam ayuda a Venezuela

El cantante exhortó públicamente a sus colegas y ciudadanos con capacidad económica a sumarse a las iniciativas de colaboración. Asegurando de forma rotunda al pueblo venezolano que no se encuentra solo en este momento de contingencia.

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