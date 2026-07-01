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La selección de Francia certificó su pase a octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar cómodamente vs Suecia con resultados de 3-0

Con un doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Bradley Barcola, el conjunto galo selló un contundente 3-0 en Nueva Jersey.

Francia vs Suecia Resultados

«Kiki» abrió la cuenta justo antes del descanso al minuto 45 tras una jugada de Ousmane Dembélé. El Tanto fue dedicado al Entrenador Galo Deschamps, quien perdió a su padre hace pocos días.

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En la segunda mitad, Bradley Barcola amplió la ventaja al minuto 53, mientras que el propio Mbappé sentenció la goleada al minuto 74, consolidando su sexto gol en la competición tras recibir una asistencia de Michael Olise.

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Con este sólido resultado, el combinado dirigido por Didier Deschamps avanza en el cuadro del torneo y se medirá el próximo 4 de julio ante Paraguay.

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