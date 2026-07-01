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Matt Damon, Daddy Yankee y Zayn Malik enviaron mensajes de solidaridad y activaron ayuda humanitaria para los afectados de los sismos en Venezuela.

El actor estadounidense Matt Damon envió un mensaje de solidaridad a Venezuela. Manifestando que el mundo acompaña al país tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Por su parte, el cantante británico Zayn Malik difundió una campaña a través de sus redes sociales exhortando a la comunidad internacional a colaborar con Unicef.

Organización que estima en 1.8 millones las personas damnificadas por la contingencia.

Así mismo, desde Puerto Rico, el reguetonero Daddy Yankee habilitó formalmente un centro de acopio en el Estadio Hiram Bithorn, con el propósito de recibir y coordinar donaciones directas para las familias afectadas.

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