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La eliminación de la Países Bajos (Holanda) en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 generó una feroz reacción por parte de Zlatan Ibrahimovic.

El exfutbolista sueco criticó duramente el planteamiento táctico de Ronald Koeman tras la derrota ante Marruecos.

Zlatan tras eliminación de Países Bajos

La leyenda sueca arremetió contra la propuesta del director técnico Ronald Koeman, asegurando que el equipo renunció por completo a su identidad histórica para adoptar un estilo ultradefensivo.

Así mismo, el exdelantero cuestionó la gestión del estratega al dejar en el banquillo a figuras ofensivas como Memphis Depay y Donyell Malen.

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Piezas que consideró indispensables ante un escenario que terminó definiéndose en la tanda de penales a favor del conjunto marroquí.

Hoy varios encuentros disputan también su pase a octavos de final.

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