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Explotó un transformador eléctrico la tarde de este martes 30 de junio en Puerto Cabello, provocando además el presunto incendio de un vehículo.

El incidente fue registrado específicamente en la comunidad de San Esteban, estado Carabobo,

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Explotó transformador en Puerto Cabello

La detonación, ocurrida aproximadamente a las 4:11 de la tarde, produjo una onda expansiva y llamas que alcanzaron a un automóvil particular. Mismo que terminó destruido por el incendio.

De igual forma, reportaron que un motociclista que transitaba por el sector resultó herido debido al siniestro.

Habitantes de la zona solicitaron el despliegue inmediato de los Bomberos para atender a los lesionados y de las cuadrillas de Corpoelec para asegurar el área y solventar el riesgo eléctrico.

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