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Explotó transformador Puerto Cabello: lo que se sabe

By Lubin Molero
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Explotó transformador en Puerto Cabello
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Explotó un transformador eléctrico la tarde de este martes 30 de junio en Puerto Cabello, provocando además el presunto incendio de un vehículo.

El incidente fue registrado específicamente en la comunidad de San Esteban, estado Carabobo, 

Explotó transformador en Puerto Cabello

La detonación, ocurrida aproximadamente a las 4:11 de la tarde, produjo una onda expansiva y llamas que alcanzaron a un automóvil particular. Mismo que terminó destruido por el incendio.

Explotó transformador en Puerto Cabello
Foto: Cortesía

De igual forma, reportaron que un motociclista que transitaba por el sector resultó herido debido al siniestro.

Habitantes de la zona solicitaron el despliegue inmediato de los Bomberos para atender a los lesionados y de las cuadrillas de Corpoelec para asegurar el área y solventar el riesgo eléctrico.

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