CaraboboLo más vistoPortada

Naguanagua: extienden restricción en venta de licores

By Lubin Molero
0
85
Naguanagua prohíbe venta de licores
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Naguanagua oficializó la extensión de la medida que prohíbe la venta de licores en toda la jurisdicción en solidaridad con el duelo nacional.

La medida se dio a conocer bajo un nuevo decreto extraordinario debido a la contingencia.

Naguanagua prohíbe venta de licores

De acuerdo con el Decreto Extraordinario 042 emitido este martes 30 de junio de 2026, la prórroga busca mitigar riesgos, evitar accidentes de tránsito y mantener el orden público durante la emergencia actual.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la calma y a la unidad de la población.

Mientras, los cuerpos de Bomberos, Protección Civil y los centros de acopio continúan desplegados atendiendo la situación de contingencia en la localidad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Explotó transformador Puerto Cabello: lo que se sabe

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaElizabeth Niño Alcaldesa de Naguanagua Instagram
Artículo anterior
Explotó transformador Puerto Cabello: lo que se sabe
Artículo siguiente
Francia goleadora clasifica a octavos ¿Quién es su próximo contrincante?
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes