Naguanagua oficializó la extensión de la medida que prohíbe la venta de licores en toda la jurisdicción en solidaridad con el duelo nacional.
La medida se dio a conocer bajo un nuevo decreto extraordinario debido a la contingencia.
Naguanagua prohíbe venta de licores
De acuerdo con el Decreto Extraordinario 042 emitido este martes 30 de junio de 2026, la prórroga busca mitigar riesgos, evitar accidentes de tránsito y mantener el orden público durante la emergencia actual.
Las autoridades municipales hicieron un llamado a la calma y a la unidad de la población.
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Mientras, los cuerpos de Bomberos, Protección Civil y los centros de acopio continúan desplegados atendiendo la situación de contingencia en la localidad.
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