NacionalPortadaTendenciaN24C

Réplicas de los sismos disminuyen en Venezuela

By Lubin Molero
0
72
Réplicas de los sismos disminuyen en Venezuela
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que las réplicas de sismos muestran una tendencia a disminuir en magnitud y frecuencia.

Réplicas de los sismos disminuyen en Venezuela

El balance oficial detalló que el país acumula un total de 689 réplicas, evidenciando una disminución al compararse las 86 incidencias del 28 de junio con las 30 documentadas durante el 29 de junio.

A pesar de este comportamiento decreciente del fenómeno, la presidencia del Parlamento aclaró que esto no implica la disipación absoluta de riesgos.

Instando así a los ciudadanos a mantener la prudencia y atender estrictamente los reportes oficiales de contingencia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Un rayo dañó pista del aeropuerto de Ciudad Guayana

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaVTV
Artículo anterior
Bono Patria de 63 mil 860 bolívares, ¿quiénes lo cobran?
Artículo siguiente
Lo que dijo Zlatan tras eliminación de Países Bajos
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes