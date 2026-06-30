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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que las réplicas de sismos muestran una tendencia a disminuir en magnitud y frecuencia.

Réplicas de los sismos disminuyen en Venezuela

El balance oficial detalló que el país acumula un total de 689 réplicas, evidenciando una disminución al compararse las 86 incidencias del 28 de junio con las 30 documentadas durante el 29 de junio.

A pesar de este comportamiento decreciente del fenómeno, la presidencia del Parlamento aclaró que esto no implica la disipación absoluta de riesgos.

Instando así a los ciudadanos a mantener la prudencia y atender estrictamente los reportes oficiales de contingencia.

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